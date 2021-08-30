تطورات جديدة في جريمة قتل بشعة هزت مصر

أدلى المتهمون بقتل فتاة المول بالبحيرة في مصر، باعترافات جديدة حول قتل المجني عليها من قبل صديقتها نورهان جميل بالتعاون مع مصطفى خميس ومحمد عشماوي.

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واعترف المتهمون بقتل المجني عليها وسرقة نقودها وهاتفين محمولين ومشغولات ذهبية كانت تتحلى بها، فضلا عن إتلاف كاميرات المراقبة في العيادة، ولكن بعدما سجلت كل شيء، حيث سيتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية والتي تقرر لها جلسة 6 أكتوبر المقبل.

واعترفت المتهمة الأولى بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة قدرا ووصفا بالأوراق، وحيازة سلاح أبيض، وإتلاف الكاميرا المملوكة للمجني عليه عبد الحميد محمد عبد الحميد عمدا، ودخول "مول كفر الدوار" بقصد ارتكاب جريمة فيه.

واعترف المتهم الثاني والثالث بقتل المجني عليها وبسرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمتوفاة، وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء (مقص، سكين، كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

المصدر: الوطن