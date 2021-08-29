مصر.. وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر متأثرا بمضاعفات كورونا

أعلنت مصادر كنسية مصرية أن الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس توفي الأحد عن عمر ناهز 74 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن "الأنبا بطرس أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام ودخل على إثر ذلك أحد المستشفيات للعلاج قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ويدخل غرفة العناية المركزة".

وأشارت إلى أن "الأنبا بطرس يعد ثاني أسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بسبب كورونا خلال الفترة الماضية، حيث سبق وتوفي الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر بكورونا في مايو الماضي".

وأكدت أن البابا تواضروس الثاني سيترأس صلاة الجنازة على الأنبا بطرس ظهر غد الاثنين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الأساقفة والمطارنة ورجال الكنيسة وأسرة الأسقف الراحل دون حضور شعبي، طبقا للتعليمات المقررة بالنسبة لجنازة المتوفين بكورونا.

والأنبا بطرس، واسمه الأصلي زكريا ناشد أثناسيوس، من مواليد عام 1947 لأسرة كانت تعيش في مدينة سوهاج.

وله 8 أشقاء بينهم الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.

وهو حاصل على بكالوريوس من كلية التربية قسم الكيمياء، وعمل مدرسا بالإسكندرية والتحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط عام 1977.

وترهب على يد الأنبا مكسيموس مطران القليوبية الراحل، ولم يخرج من ديره طوال 31 عاما، وتم تجليسه على كرسي إيبارشية شبين القناطر في عهد البابا تواضروس الثاني عام 2013.

المصدر: "الوطن المصرية"