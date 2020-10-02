إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا
almasryalyoum
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أعلنت الكنيسة الإنجيلية في مصر، إصابة القس اندريه زكي رئيس الطائفة بفيروس كورونا.
ونشرت الكنيسة بيانا عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" وجاء فيه: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد. حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".
وتابعت: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".
ناصر حاتم
المصدر: RT