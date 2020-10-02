إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة الإنجيلية في مصر، إصابة القس اندريه زكي رئيس الطائفة بفيروس كورونا.

ونشرت الكنيسة بيانا عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" وجاء فيه: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد. حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".

وتابعت: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

ناصر حاتم

المصدر: RT