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إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا
almasryalyoum
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أعلنت الكنيسة الإنجيلية في مصر، إصابة القس اندريه زكي رئيس الطائفة بفيروس كورونا.

ونشرت الكنيسة بيانا عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" وجاء فيه: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد. حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".

وتابعت: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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