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الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها

مجتمع

الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها
الراحلة جيهان السادات
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تداولت وسائل الإعلام المصرية صورا نادرة لجيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف في الـ28 من أغسطس.

ولدت جيهان السادات في حي الروضة بمدينة القاهرة عام 1933 في عائلة من الطبقة المتوسطة كانت تعيش بصعيد مصر، لأب مصري وأم بريطانية.

وهذه ذكرى ميلادها الأولى بعد وفاتها، إذ رحلت في التاسع من يوليو الماضي.

ومن أبرز الصور المتداولة صور جمعتها بعدد من الشخصيات العامة منها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والراحلة أم كلثوم، والأميرة ديانا، وصورة مع الجنود، وصورة من زفافها مع الراحل محمد أنور السادات.

الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها
elwatannews
الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها
elwatannews
الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها
elwatannews

وحفلت مسيرة جيهان السادات بالعديد من الإنجازات والإسهامات على المستوى الإنساني والمجتمعي وكان لها بصمات في الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.

الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها
elwatannews

المصدر: "الوطن" المصرية

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