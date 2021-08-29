الإعلام المصري ينشر صورا نادرة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها
تداولت وسائل الإعلام المصرية صورا نادرة لجيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف في الـ28 من أغسطس.
ولدت جيهان السادات في حي الروضة بمدينة القاهرة عام 1933 في عائلة من الطبقة المتوسطة كانت تعيش بصعيد مصر، لأب مصري وأم بريطانية.
وهذه ذكرى ميلادها الأولى بعد وفاتها، إذ رحلت في التاسع من يوليو الماضي.
أول عيد ميلاد بعد رحيلها— rosaelyoussef_official (@RosaelyoussefO) August 29, 2021
ذكرى ميلاد السيدة #جيهان_السادات
دعواتكم لها بالرحمة 🤲 pic.twitter.com/sMl7pjrS7c
ومن أبرز الصور المتداولة صور جمعتها بعدد من الشخصيات العامة منها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والراحلة أم كلثوم، والأميرة ديانا، وصورة مع الجنود، وصورة من زفافها مع الراحل محمد أنور السادات.
وحفلت مسيرة جيهان السادات بالعديد من الإنجازات والإسهامات على المستوى الإنساني والمجتمعي وكان لها بصمات في الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
المصدر: "الوطن" المصرية
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