بيدين عارتين.. أم تخلص طفلها من أنياب أسد جبلي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيدة استطاعت أن تقاتل بيديها العاريتين أسدا جبليا هاجم طفلها البالغ 5 سنوات من العمر في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت قناة "سي بي إس لوس أنجلوس" التلفزيونية إلى أن "الطفل كان يلعب في باحة منزله في منطقة مدينة كالاباساس، عندما هاجمه فجأة أسد جبلي وجره إلى مسافة حوالي 41 مترا".

وأضافت: "صرخات الصبي جذبت انتباه الأم في المنزل، التي ركضت إلى الشارع وبدأت في ضرب الحيوان، وتمكنت من طرده وإنقاذ ابنها".

وتابعت: "أصيب الطفل في رأسه ورقبته وجذعه وهو الآن في مستشفى الأطفال لتلقي العلاج".

يشار إلى أنه لم ترد أي تقارير عن هجمات من هذا النوع في المنطقة لأكثر من 20 عاما.

المصدر: "نوفوستي"