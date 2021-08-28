مصر.. ضبط مطلوب هارب منذ 2011 انتحل هوية شقيقه للإفلات من 23 قضية

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة بضبط سائق انتحل هوية شقيقه للإفلات من 23 قضية.

وجاء في بيان للداخلية: "تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مستأجر شقة باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقه، سبق اتهامه في 23 قضية".

وتابع: "المتهم هارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011 على ذمة التنفيذ عليه في قضيتي سرقة بإجمالي حبس أكثر من 9 سنوات، وبحوزته بطاقتا رقم قومي باسمه مثبت بهما محال إقامة مختلفة".

وأشار إلى أنه لدى التحقيق معه أقر بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال اسم شقيقه المذكور خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للجهات المختصة.

المصدر: "الوطن المصرية"