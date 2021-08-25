مصر.. القبض على متهم بالنصب استولى على 2 مليون و600 ألف جنيه

ألقت السلطات المصرية القبض على متهم بالنصب، تحايل على المواطنين بإيهامهم باستثمار أموالهم في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، واستولى منهم على 2 مليون و600 ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص مقيم بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وأفاد موقع اليوم "السابع" بأن المتهم يواجه في تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، ويتم النظر فيها أمام محكمة الجنح".

المصدر: "اليوم السابع"