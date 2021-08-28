البرازيل.. شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها

صعق شاحن هاتف طفلة برازيلية عمرها عامان وأنهى حياتها حيث لم تفلح محاولات إسعافها في المستشفى.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن عائلة فقدت طفلتها الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين بعد أن أصيبت بصدمة كهربائية من شاحن هاتف محمول.

ونقلت الطفلة سارة ألفيس دي ألبوكيرك من بلدية إيري في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة ولكن على الرغم من محاولة الأطباء اليائسة لإنقاذها فقد توفيت خلال ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

Brazil: Globo Report Ke Mutabik Mobile Ke Charger Ko Pakadne Se 2 Saal Ki Bachhi Ki Mout Ho gayee.



Bijli Ka Karant Lagne Ke Baad Sara Alves de Albuquerque Ko Hospital Le Jaya Gaya. Doctors Ki Lakh Koshish Ke Baad Bhi Bachhi Ko Nahi Bacha Sake. pic.twitter.com/1DzdkodLKc — MIM News Express (@MIMNewsExpress) August 28, 2021

ولم يعرف بعد نوع الهاتف أو ما إذا كان شاحنا من علامة تجارية معترف بها.

وسجلت البرازيل 355 حالة وفاة بسبب الصدمات الكهربائية العام الماضي.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية