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البرازيل.. شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها

مجتمع

البرازيل.. شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صعق شاحن هاتف طفلة برازيلية عمرها عامان وأنهى حياتها حيث لم تفلح محاولات إسعافها في المستشفى.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن عائلة فقدت طفلتها الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين بعد أن أصيبت بصدمة كهربائية من شاحن هاتف محمول.

ونقلت الطفلة سارة ألفيس دي ألبوكيرك من بلدية إيري في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة ولكن على الرغم من محاولة الأطباء اليائسة لإنقاذها فقد توفيت خلال ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

ولم يعرف بعد نوع الهاتف أو ما إذا كان شاحنا من علامة تجارية معترف بها.

وسجلت البرازيل 355 حالة وفاة بسبب الصدمات الكهربائية العام الماضي.

البرازيل.. شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

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