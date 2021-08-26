مصر.. وفاة بلوجر شهيرة بعد عملية خطيرة

توفيت البلوجر المصرية الشابة اشكيناز السبكي، أمس الأربعاء، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حول أحد الشرايين، وفق ما أعلن زوجها السوري عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

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وأحدثت وفاتها حالة من الحزن، وتداولت آلاف الحسابات صورا لها، مصحوبة بعبارات نعي، ودعوات لها بالرحمة.

وكتبت اشكيناز السبكي، في وقت سابق، أنها اكتشفت وجود ورم في جسدها، ما استلزم إجراء فحوصات، ثم دخلت أحد المستشفيات في 15 أغسطس الجاري.

وأعلن زوجها سوري الجنسية يوم 22 أغسطس الجاري، أن اشكيناز لا تزال بالمستشفى، وتمر بحالة حرجة لمدة 72 ساعة، طالبا من متابعيها الدعاء لها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية