مصر.. إسدال الستار على قضية كبرى منعت رجل أعمال كبير من السفر

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية في مصر إسدال الستار على الدعوى المرفوعة ضد الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة والتي كان صدر فيها حكم غيابي في وقت سابق.

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وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، نشرته البورصة المصرية، إنه تم التصالح وإنهاء النزاع في هذه الدعوى والخاصة بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار والصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ 23 مايو 2021.

وكان هيكل منع من السفر في شهر يونيو الماضي خلال إنهاء إجراءات السفر، لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة في السودان، بسبب وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار وقتها دون توقيف ليعود إلى منزله.

وقالت الشركة، في بيان سابق في 14 يونيو الماضي، إنه تبين أن قرار الإدراج بقائمة المنع من السفر نتج عن حكم قضائي غيابي أول درجة في نزاع تجاري متعلق بشيك بقيمة 4 ملايين دولار وجاري عمل معارضة لذلك الحكم.

المصدر: "مصراوي"