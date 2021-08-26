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الشرطة الألمانية تحقق في هجوم نمر على عارضة أزياء

مجتمع

الشرطة الألمانية تحقق في هجوم نمر على عارضة أزياء
Sputnik Vitaliy Ankov
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أطلقت الشرطة الألمانية تحقيقا جنائيا بعد أن أصيبت عارضة أزياء بجروح بليغة نتيجة تعرضها لهجوم من قبل نمر خلال جلسة تصوير.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس أن الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي أسفر عن إصابة العارضة البالغة من العمر 36 عاما بجروح في الرأس، مشيرة إلى أنها نقلت إلى المستشفى بواسطة مروحية.

وذكرت الوكالة أن الشرطة تحقق مع مالكة النمر، وهي سيدة في سن 48 عاما تملك نمرين وحيوانات أخرى منها فهود في مجمع ببلدة نيبرا شرق البلاد.

ويشتبه المحققون، حسب الوكالة في أن الحادث المأساوي نجم عن الإهمال من قبل مالكة النمر الذي سبق أن عملت على مدى 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك وملاه.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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