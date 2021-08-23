بعض تفاصيل اغتيال الطبيب السوري كنان علي

أكدت مصادر متقاطعة لـ RT أن الطبيب السوري كنان علي لقي حتفه بعملية اغتيال تمت عن طريق زرع قنبلة في طرد وصله إلى عيادته في مدينة اللاذقية الساحلية.

وذكر مصدر طبي مقرب من المغدور أن مجهولين تركوا أمام العيادة قرب دوار الزراعة علبة عليها اسمه، وأن الممرضة أدخلتها إلى الطبيب الذي فتحها فانفجرت في وجهه.

صوت الانفجار كان كبيرا، ومسموعا في البناء، وقد هرع الجيران إلى العيادة ليجدوا كمية كبيرة من الدماء، ويؤكد مصدر أن الطبيب علي لقي حتفه مباشرة، رغم نقله إلى المشفى.

يذكر أن الطبيب علي مختص بالجراحة القلبية، ويحظى بسمعة جيدة، علميا وإنسانيا، ويروي البعض أنه كان يعالج بعض المرضى مجانا، وأنه كان من الذين اكتسبوا خبرات علمية أكبر من سنهم. (عمره 35 عاما).

المصدر: RT