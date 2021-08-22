مصر.. القبض على هارب من أحكام بالسجن تتجاوز 126 سنة

نجحت أجهزة الأمن في مصر من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

إقرأ المزيد

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام مالك شركة للتنمية والتجارة مقيم بدائرة قسم المعادي بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في عدد (577) حكم قضائى متنوع في قضايا تبديد- ضرب- مباني- سرقة تيار كهربائي، بإجمالي عقوبات 126 سنة حبس وكفالات (56550 جنيه) قيامه بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع