تطورات في قضية عارضة أزياء ضد قناة مصرية

أجلت المحكمة الاقتصادية في مصر، استئناف قناة النهار في الحكم الصادر بتغريمها مليون جنيه في دعوى التعويض التي أقامتها عارضة الأزياء ميرهان هشام.

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وقالت صحيفة الدعوى إن المدعية أُصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة تعرضها للسب والقذف عبر برنامج تامر أمين، المُذاع على قناة النهار، حيث تم تأجيل الاستئناف إلى يوم 16 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد عاقبت الإعلامي تامر أمين بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، في اتهامه بسب وقذف الموديل ميرهان هشام عبدالقادر، والشهيرة بميرهان كلير، واستأنف الإعلامي تامر أمين على الحكم، ونظرته محكمة مستأنف مدينة نصر، التي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الإعلامي تامر أمين على حكم حبسه، في سب وقذف الموديل مريهان عبدالقادر للتصالح.

المصدر: "المصري اليوم"