مصر.. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة ممسكا بسلاح آلي

أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة تحت عنوان "على الله"، والتي تم تصويرها بالساحل الشمالي في مصر.

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وقال مدير تصوير الأغنية محمد الخادم إن تصوير هذه الأغنية جاء بشكل سريع جدا، إذ قرر محمد رمضان تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة بدو الصحراء، أو ما يُطلق عليهم "العرباوية".

وأوضح: "كنا قاعدين أنا ومحمد رمضان ومنتج الحفلة والمخرج نبيل السويسي وأحمد مراد، في اجتماع الساعة 3 بليل، عشان الحفلة بتاعت يوم الجمعة الجاية، وفجأة لقينا محمد رمضان بيقولنا عاوزين نصور الأغنية دي فيديو كليب بكره".

وتابع: "نزلنا تاني يوم على طول صورنا الفيديو كليب، خصوصًا إنّ العرباوية دول عارفين محمد رمضان أوي وبيحبوه، وكمان فكرة الأغنية معتمدة على الواقعية مش تمثيل وعروض"، لافتا إلى أن "رمضان دخل وقعد مع العرباوية جوا بيوتهم واستضفوه وقعدوا يغنوا معاه أغنيته الجديدة ويرقصوا".

واعتبر محمد الخادم، أن "كلمة السر في الكليب ده الواقعية.. الناس اللي ظهرت في الكليب من جمهوره فعلًا"، موضحًا أنّ التصوير جرى في يوم واحد، وجرى الاستعانة بـ3 كاميرات، من أجل تسهيل المهام.

ونفى الخادم ما تردد بشأن ظهور محمد رمضان في كليب "على الله"، ممسكا بسلاح آلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة: "ده سلاح إكسسوار، وزي الحاجات اللي بتستخدم في التمثيل عادي".

المصدر: الوطن