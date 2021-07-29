محمد رمضان يثير الجدل بتعاونه مع موروني بطل فيلم الإغراء "365 يوما"

عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل بمجرد إعلانه عن أحدث الأعمال الفنية، وتحديدا الغنائية التي يستعد لتقديمها قريبا.

ونشر رمضان عبر "إنستغرام" صورة تجمعه بعارض الأزياء والممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني، بطل فيلم الإغراء الشهير "365 يوما" المعروض على نتفليكس، الذي ضم مشاهد صنفت بـ"الإباحية".

وقال رمضان: "انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني"، وعلق ميشيل على منشور رمضان "حبيبي يا أخي".

وجاءت معظم التعليقات لترحب بالتعاون الذي سيجمع رمضان بميشيل، بينما أشارت تعليقات أخرى إلى أعمال ميشيل، التي يصنفها البعض بخارجة عن المألوف، وتندرج تحت نوعية الأعمال الإباحية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رمضان كانت أغنية "ثابت"، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما قدم في رمضان 2021 مسلسل "موسى" مع الفنانة سمية الخشاب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية