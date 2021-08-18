لرسوبه في الثانوية العامة.. انتحار طالب بطريقة مأساوية في محافظة مصرية

أقدم طالب على الانتحار شنقا لرسوبه في الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة مباشرة بمحافظة قنا في مصر.

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وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بمصرع "عبد الله.ع.ع" 18 عاما، طالب في الثانوية العامة، شنق نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

المصدر: "الوطن"