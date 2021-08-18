فرنسا.. إدانة عرض قناة محلية فيلما مناهضا للإجهاض

دانت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون المساواة بين الجنسين إليزابيت مورينو عرض قناة تلفزيونية فرنسية خاصة الفيلم الأمريكي "أنبلاند"، المندد بالإجهاض.

واعتبرت مورينو أن "قناة (سي 8) تظهر من خلال موافقتها على عرض هذا النوع من البرامج تضامنا مع الحركات المناهضة لحرية الاختيار، وتقترف ذنبا مرتبطا بجريمة إعاقة الحقوق القانونية المدانة في بلدنا".

وأشارت إلى أن "الفيلم يعرض مغالطات علمية ويضلل المشاهد بما لا يقبل الشك".

وأضافت: "أدين بأشد العبارات عرض الفيلم الذي يشكل أداة دعائية بغيضة ضد الإجهاض".

Le film #Unplanned diffusé actuellement sur @C8TV est un outil de propagande anti-avortement abject.



Progrès pour notre société, le droit à l'#IVG est un droit fondamental et inaliénable pour toutes les femmes.



Cette fiction va à l'encontre de nos valeurs.#moncorpsmonchoix — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) August 16, 2021

ويروي فيلم "أنبلاند" الخيالي قصة عن تحول امرأة من إحدى كوادر خدمات تحديد النسل في الولايات المتحدة إلى ناشطة ضد الإجهاض.

وحقق الفيلم نجاحا غير متوقع لدى عرضه في الولايات المتحدة في ربيع 2019، لكنه أثار أيضا انتقادات حادة من جانب من شككوا في صحة الروايات التي يروج لها العمل، خصوصا من خلال مشهد الإجهاض الذي يظهر جنينا يحاول مقاومة الموت داخل رحم أمه.

المصدر: "أ ف ب"