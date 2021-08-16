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مصر.. تشكيل لجنة خاصة للبحث عن قردين هاربين (صور)

مجتمع

مصر.. تشكيل لجنة خاصة للبحث عن قردين هاربين (صور)
Reuters
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شكلت محافظة الجيزة في مصر لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لضبط قردين هربا من أحد السكان بمنطقة حدائق الأهرام بحي الهرم.

مصر.. تشكيل لجنة خاصة للبحث عن قردين هاربين (صور)

وأكد مصدر بالطب البيطرى بالجيزة، أن أحد المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام، يهوى تربية النسناس، ولكنهما فرا هاربين منه، مشيرا إلى أنه يتم البحث حاليا عن نسناسين، بالتنسيق والتعاون مع حديقة حيوان الجيزة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر نسانيس بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن فوجئ السكان بوجود قرود تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل.

مصر.. تشكيل لجنة خاصة للبحث عن قردين هاربين (صور)

وأبلغ المواطنون محافظة الجيزة، والتي أخطرت مديرية الطب البيطري لتتبع القرود الهاربة من منزل أحد الأشخاص، حيث أثار هروب القرد حالة من الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام، كما أثار ذلك موجة سخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المصدر: اليوم السابع

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