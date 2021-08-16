مصر.. وفاة ملحن أشهر أغاني نانسي عجرم

أعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، وفاة الملحن محمد سعد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإصابته بفيروس كورونا، منذ شهر.

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وكتب فوزي على حسابه الشخصي بـ فيسبوك: أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا.. اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك ياحبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

والملحن محمد سعد، قدم عددا من الأعمال الشهيرة، مثل أغنية أخاصمك أه، وقول تاني كده، للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، وأيضا أغنية خلاص روحي لـ عبد الله موسى، وأغنية جننتيني للمطرب الشاب محمد شاهين، وأغنية سيد الغاليين لراغب علامة.

المصدر: القاهرة 24