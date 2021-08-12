مصر.. الإعدام لقتلة مسؤول سابق وزوجته

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، بالإعدام شنقا لقتلة وكيل وزارة الزراعة المصري السابق وزوجته.

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واعترف المتهمان تفصيليا أمام جهات التحقيق والمحكمة بإعداد خطة لإنهاء حياة المجنى عليه الأول، للتحصل على مفاتيح الفيلا ودخولها وسرقة محتوياتها.

وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول "عامل" إنهما اتفقا على التخلص من المجني عليه والدخول إلي الفيلا الخاصة به وسرقتها، مشيرا إلى أنهما قيدا المجني عليه من قدميه وكتموا أنفاسه لحين التأكد من وفاته وسحبه الى مدخل العمارة الجديدة الخاصة بالمجنى عليه واستوليا على مفاتيح الفيلا، ودخلا للمنزل وقاما بطعن زوجته بآلة حادة مدببة وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها.

وأضاف المتهمان في التحقيقات أمام النيابة، بارتكابهم واقعة قتل وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته بدافع السرقة، وأنهما اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليهما أثناء أذان الفجر وخاصة أن المجني عليهما مسنين ويعيشان بمفردهما داخل الفيلا الخاصة بهما وأنهما بحوزتهما مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وخططا لارتكاب الواقعة لحظة آذان الفجر، واختبأ فى الحديقة الملحقة للفيلا حتى خرج وكيل وزارة الزراعة السابق لأداء صلاة الفجر حتى قابلاه وتخلصا منه، ثم ذهبا للطابق الثاني من الفيلا ووصلا إلى غرفة زوجته وقاما بقتلها وتجريدها من المصوغات الذهبية التي كانت ترتديها كما قاما بسرقة مبلغ مالي من الغرفة.

المصدر: اليوم السابع