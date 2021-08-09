الفنانة اليمنية بلقيس ترد على منعها من الغناء في مصر

علقت المطربة اليمنية بلقيس على قرار إيقافها من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنع التعاون معها، بعد إحيائها لحفل بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

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وكشفت المطربة بلقيس في أول تصريح لها عن أن موقفها قانوني وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المصرية المقرر إقامته الخميس المقبل في موعده، وأن الأزمة التى حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط في أمور خاصة بتصاريح حفل أمس الذي أقيم بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن أن كل الإجراءات سليمة والحصول على تصريح الحفل وأنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته في الوطن العربي وفي مصر.

وأضافت المطربة بلقيس: "مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع وكنت سعيدة جدًا باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي وقدمت عددًا من الأغنيات الجديدة التى ستصدر في ألبومي وأهديت جمهور الحفلة أمس إحدى مفاجآتي الفترة المقبلة وهو غناء الأغنية المصرية التى سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية "دبلوماسي" وتحديداً بعد انتهاء حفلي الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية".

وأحيت المطربة بلقيس حفلاً غنائياً ضخماً أمس بمصر الجديدة، وقدمت خلاله عدد من أغنياتها منها، أغنية للفنانة وردة "بتونس بيك" وأغنية "الحق عليه" لحكيم وأغنية "طبطبة" لحسين الجاسمي وأغنية "ملطشة القلوب" لمصطفي شوقي.

من المقرر أن تحيي المطربة بلقيس حفلا غنائيا، على خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري، بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أصدرت قرارا بمنع التعامل مع المطربة اليمنيّة بلقيس، يجري بموجبه منعها من إحياء حفلات في مصر، وذلك بعد إحيائها حفلاً غنائياً في نادي الجلاء دون الحصول على التصاريح اللازمة.

المصدر: "المصري اليوم" + "مصراوي"