بلقيس فتحي تكشف معاناتها من مرض غامض

أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن إصابتها بمرض الكوخ أو ما يسمى بـ"حمى المقصورة" خلال الأيام الماضية.

وقالت بلقيس في برنامج "إي تي بالعربي" إنه خلال التزامها بالإجراءات الاحترازية وملازمة المنزل في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، هاجمها مرض "الكوخ" نتيجة تعرّضها للإحباط.

وأضافت: "أنا لم أقبل أشوف أحد وأفضل ملازمة البيت، وما بدّي أشوف وجهي في المراية، وبكون حاسه نفسي فاشلة ومُحبطة".

وتابعت: "زوجي حاول كثيرا وكان مضطرا يطلع لشغله كل يوم، وكان يقولي ما في طريقة أساعدك بها".

وأضافت: "المرض لم يؤثر على علاقتي بزوجي، لأن المحيطين من حولي عادي، لكن أنا عندي مشكلة في الاندماج مع الناس اللي بره البيت".

وحول طرق الشفاء من المرض في الوقت الحالي والتي نصحها بها طبيبها النفسي، أشارت إلى جلسات الـ"تأمل".

وهذا المرض هو ضائقة رهابية احتجازية، تصيب الأشخاص نتيجة ظروف صعبة.

المصدر: القدس العربي