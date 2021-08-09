مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن فتاة "تيك توك" ريناد عماد
قررت محكمة مصرية، تأجيل استئناف فتاة "تيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء.
وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف لجلسة 12 أكتوبر المقبل، حيث تم اتهامها ببث فيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، تضمنت مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تضمنت مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.
ونجحت الإدارة العامة للآداب، في ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلاً عن فيديوهات جنسية لها.
وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع المال لهن من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسهن، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.
المصدر: الوطن