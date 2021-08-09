مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن فتاة "تيك توك" ريناد عماد

قررت محكمة مصرية، تأجيل استئناف فتاة "تيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء.

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وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف لجلسة 12 أكتوبر المقبل، حيث تم اتهامها ببث فيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، تضمنت مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تضمنت مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

ونجحت الإدارة العامة للآداب، في ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلاً عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع المال لهن من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسهن، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

المصدر: الوطن