قرار ضد مطرب مشهور بسبب فيديو بلفظ غير لائق

أجرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، تحقيقا موسعا مع المطرب ،عمر كمال، بسبب فيديو له ظهر فيه وهو يغني بكلمات بذيئة وغير أخلاقية.

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وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن الواقعة حدثت فى حفلة خاصة قبل عام ونصف العام، بمنطقة المريويطة.

وأشار بيان النقابة إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر إيقاف عمر كمال لمدة أسبوع، مع تحذيره فى حالة التكرار، بتوقيع أقصى عقوبة، والتى قد تصل إلى الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

كان عمر كمال قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه لم يقصد الإساءة لمؤدي المهرجانات، حمو بيكا، خلال حوار تلفزيوني له، بعدما صرح بأن الأخير لا يجيد الغناء، موضحًا في فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أنا ماغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني، يعني مقامات وسلم موسیقي، أنت بتأدي حاجة معينة".

وقال كمال، إن هناك أعضاء بنقابة المهن الموسيقية لا يجيدون الغناء، مثل أعضاء شعبة الدي جي، والراب، والمونولوج، موضحًا أن "مش كل الناس بتتصنف مطربين.. وأنا طول عمري محترم مش بعمل مشاكل".

المصدر: الوطن