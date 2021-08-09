 
مباشر

شاهد.. الصور الأولى للشابين المتهمين بارتكاب جريمة هزت مصر

مجتمع

شاهد.. الصور الأولى للشابين المتهمين بارتكاب جريمة هزت مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0j8

نشرت وسائل الإعلام المصرية صور الشابين المتهمين بالاشتراك في قتل المجنى عليها، نجلاء نعمة الله، المعروفة بـ"فتاة المول"، مع صديقتها المتهمة، نورهان معتوق.

شاهد.. الصور الأولى للشابين المتهمين بارتكاب جريمة هزت مصر
إقرأ المزيد
التفاصيل الكاملة لجريمة هزت مصر داخل مول شهير بعد هروب القتلة
التفاصيل الكاملة لجريمة هزت مصر داخل مول شهير بعد هروب القتلة

وأفادت التحقيقات والتحريات أن المتهمة الأولى نورهان استعانت بالمتهمين للتخلص من صديقتها المجنى عليها لسرقة هاتفها المحمول وأموال كانت بحوزتها، داخل العيادة التي تعمل بها في مول شهير بمدينة كفر الدوار. 

واقتادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، المتهمة نورهان معتوق وشريكيها، أحمد خميس شعبان، ومحمد عشماوي سالم، لتمثيل جريمة قتل نجلاء المجنى عليها، وذلك بحضور النيابة العامة، ووسط حراسة أمنية مشددة. 

شاهد.. الصور الأولى للشابين المتهمين بارتكاب جريمة هزت مصر

ومثلت المتهمة نورهان وشريكاها كيفية تنفيذ الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها المجني عليها خنقا وطعنا، واقترنت بسرقة أموالها ومنقولات أخرى كانت معها. 

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا