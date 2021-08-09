شاهد.. الصور الأولى للشابين المتهمين بارتكاب جريمة هزت مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية صور الشابين المتهمين بالاشتراك في قتل المجنى عليها، نجلاء نعمة الله، المعروفة بـ"فتاة المول"، مع صديقتها المتهمة، نورهان معتوق.

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وأفادت التحقيقات والتحريات أن المتهمة الأولى نورهان استعانت بالمتهمين للتخلص من صديقتها المجنى عليها لسرقة هاتفها المحمول وأموال كانت بحوزتها، داخل العيادة التي تعمل بها في مول شهير بمدينة كفر الدوار.

واقتادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، المتهمة نورهان معتوق وشريكيها، أحمد خميس شعبان، ومحمد عشماوي سالم، لتمثيل جريمة قتل نجلاء المجنى عليها، وذلك بحضور النيابة العامة، ووسط حراسة أمنية مشددة.

ومثلت المتهمة نورهان وشريكاها كيفية تنفيذ الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها المجني عليها خنقا وطعنا، واقترنت بسرقة أموالها ومنقولات أخرى كانت معها.

المصدر: الوطن