المدون قصي اليوسف: فكرة الموت حافز لي.. وتعرضت لأحكام مسبقة حول مرضي

استضاف برنامج ناس أونلاين المدون السوري قصي اليوسف، للحديث عن تجربته مع مرض السرطان الذي أصيب به منذ أكثر من سبع سنوات، حيث يوشك على الشفاء الكامل، حسب تصريحه.

اليوسف تحدث عن تفاصيل رحلته ومحطاته الصعبة مع المرض، التي واظب على توثيقها، ونقل معظمها إلى متابعيه، في محاولة لكسر الصورة النمطية لمريض السرطان بأن يكون بعيدا عن محيطه أو خائفا من مواجهة مرضه.

المؤثر السوري وخلال حديثه مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أضاف أن نظرته لفكرة الموت لم تتغير بل كانت ولا تزال حافزا له، وعلى الرغم من كل آلامه، يُصر على متابعة حياته بشكل طبيعي ومشاركة تفاصيلها اليومية بجرعة كبيرة من الأمل والتفاؤل.

اليوسف أشار أيضا إلى أن رحلته لم تخلُ من الانتقادات، حيث تعرض لأحكام مسبقة حول إصابته بالمرض بسبب عدم "فقدان شعره" نتيجة بروتوكول علاجي خضع له في بداية مرضه وليس من تأثيراته فقدان الشعر، لكن هذه الانتقادات لم تضعفه وإن كانت أثرت فيه في البدايات، حسب قوله.

الشاب السوري قصي اليوسف يعتبر من المدونين المشهورين حول مرض السرطان، حيث يوثق مراحل علاجه، لحظات الألم والوجع، ومعلومات أخرى متعلقة بكيفية مواجهة المرض، بعزيمة وإرادة قويتين، ويتابعه الآلاف على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، ويرونه داعما ومؤثرا حقيقيا في نفوس المرضى والأصحاء على حد سواء من خلال تجربته.

المصدر: RT