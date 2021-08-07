"بلومبيرغ" تكشف قيمة ثروة طليقة بيل غيتس

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن قيمة ثروة ميليندا غيتس، طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغنى النساء في العالم.

ووفقا للوكالة، حوّل بيل غيتس لزوجته السابقة مبلغا إجماليا يقارب 2.5 مليار دولار، بعد إعلان الطلاق الرسمي، كما سبق لها استلام أوراق مالية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

يذكر أنه في أوائل أغسطس المنصرم، أضفى الملياردير الأمريكي صفة رسمية على إنهاء علاقته مع ميليندا، فيما قالت وسائل الإعلام إن إجراءات الطلاق قد تكون الأغلى في التاريخ.

وغيتس هو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال في العالم، وتقدر ثروة عائلته بـ 130 مليار دولار.

المصدر: "بلومبيرغ"