ناشطة تونسية تتقدم لخطبة حبيبها من أهله وتثير جدلا واسعا! (صور)

أثارت الناشطة التونسية في المجتمع المدني ريم عبد الناظر، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقدمها بطلب زواج من صديقها رجل الأعمال كريم الغربي.

وتداول نشطاء على "فيسبوك" صورا للناشطة ريم عبد الناظر، وهي اختصاصية نفسية، حيث ظهرت في مشهد غير مألوف وهي تحمل باقة من الزهور، وخاتم اقتران، أمام منزل حبيبها، لطلب يده من عائلته.

أثارت الناشطة في المجتمع المدني ريم عبد الناظر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقدمها بطلب زواج من صديقها رجل الأعمال كريم.

و كانت عبد الناظر قد طلبت الزواج من حبيبها و قد قبل طلبها لتذهب إلى منزل عائلته و في يدها خاتم الخطوبة و طلبت يده من والدته في خطوة جريئة وغير معتادة pic.twitter.com/wRK6W8ugF3 — 𝔹𝕃𝔸𝕃𝔅𝔏𝔄𝔏🇩🇿🇵🇸❤️🇹🇳 (@amri_bi) August 6, 2021

وأكدت الكاتبة فاتن الفازع، وهي صديقة ريم عبد الناظر، خبر الخطبة، وقالت بهذا الشأن: "ريم تقدمت بطلب زواج من صديقها كريم الذي قبل ذلك، وقررت أيضا أن تطلب يده من عائلته".

وأضافت: "لتكون ناجحا، عليك أن تكون شجاعا، وتقبل بالمخاطرة، ويجب أن تتخلّص من المعتقدات السائدة، وأن تثور إن لزم الأمر على الأعراف لأنّ الحب للشجعان كما قال نزار قباني"، وفق تعبيرها.

واعتبر العديد من التونسيين على "فيسبوك" أن تصرف ريم عبد الناظر "شجاع و جريء ويقطع العادات والتعقيدات التي يفرضها المجتمع".

المصدر: nessma.tv