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مصر.. قوات الأمن تكشف تفاصيل الصور المثيرة للجدل

مجتمع

مصر.. قوات الأمن تكشف تفاصيل الصور المثيرة للجدل
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كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تتضمن قيام 3 أشخاص بسحل سيدة.

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وظهرت السيدة وهي مسحولة من قبل 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية لمحاولة الاستيلاء على حقيبة يدها ببندر كفر صقر بمديرية أمن الشرقية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد أن المجني عليها مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وباستدعائها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم الإبلاغ وقت الحادث لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

ونجحت قوات الأمن المصرية في تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: "مصراوي"

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