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شاهد.. نشر مقاطع فيديو تثير جدلا واسعا في مصر والأمن يحقق

مجتمع

شاهد.. نشر مقاطع فيديو تثير جدلا واسعا في مصر والأمن يحقق
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كشف مصدر أمني مصري أن الأجهزة الأمنية تفحص صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لسحل سيدة الشرقية أثناء محاولة سرقة حقيبتها.

شاهد.. نشر مقاطع فيديو تثير جدلا واسعا في مصر والأمن يحقق
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وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد قالوا إن الواقعة حدثت في أحد شوارع مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث خطف 3 شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تمسكت بحقيبتها تم سحلها وسط الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الصور المتداولة للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين.

يذكر أن فتاة بمنطقة المعادي قد لقيت مصرعها بعد سحلها وسرقتها في شارع 87 تقاطعا مع شارع 9 بثكنات المعادي، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وصدر حكم ضدهما بالإعدام من محكمة الجنايات.

المصدر: المصري اليوم

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