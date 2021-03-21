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مصر.. نشر صور "فتاة المعادي" بعد سحلها أمام إحدى المدارس (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. نشر صور
Reuters
أرشيف
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نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أولى الصور للفتاة التي تم سحلها أمام مدرسة في منطقة المعادي على يد مجموعة من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما.

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وكانت "النيابة العامة" قد تلقت بلاغا من "غرفة عمليات النجدة" بوقوع شجار أمام مدرسة المعادي الثانوية للبنات بحي المعادي، تبين بالانتقال إلى مكان حدوثه وقوعه بين طرفين، الطرف الأول مكون من 3 فتيات ووالدتهن، والطرف الثاني من فتاة ووالدتها وصديقتها وشخص في رفقتهن.

حيث كانت قد حدثت خلافات بين الطرفين منذ فترة، تمادت إلى أن وقع الشجار بينهما أمام المدرسة، واتهم كل طرف الآخر بالاعتداء عليه بالضرب، وأُرفق بالبلاغ تقارير طبية بإصابة سبعة من الطرفين.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة حال تواجده بنطاق محل سكنه في مدينة حلوان، عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على خلفية واقعة شجار أمام مدرسة بحي المعادي.

مصر.. نشر صور
مصر.. نشر صور
مصر.. نشر صور

المصدر: أخبار اليوم

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