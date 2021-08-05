مصر.. رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبد العزيز وزوجها يكشف تفاصيل حالتها الصحية

نشر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، رسالة غامضة حول حالتها الصحية، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام".

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وعلق قائلا من خلال بعض الصور التي نشرها عبر حسابه: "بتمرن من غير نفس.. نفسي أطمن عليكي".

من جانبه، نفى الفنان أحمد العوضي، ما تردد بشأن مغادرة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، المستشفي الذي تعالج بها، مؤكدا أنها ما زالت تحت الإشراف الطبي، وأنّه معها ولا يفارقها.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن العوضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ زوجته تخضع لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنّك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وبعد وقت قصير من منشور العوضي، فوجئ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين، قال فيه إنّ الحالة الصحية لشقيقته حرجة جدا.

وما زال العوضي يتكتم أي تفاصيل عن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر فيس بوك.

وحذر العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنها تكون عن طريقه هو فقط وليس عن طريق أحد آخر.

المصدر: الوطن