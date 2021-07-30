مصدر يعلن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز وحقيقة خضوعها لعملية جديدة

نفى مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، ما تردد من أنباء بشأن خضوعها لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.

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وقال المصدر في تصريحات لموقع "الوطن"، إن الحالة الصحية لياسمين شبه مستقرة، ومن المقرر مغادرتها للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بحيث تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.

وأوضح المصدر، أن ياسمين واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن لا زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها، ومن المقرر أن يستمر منع الزيارة عند عودتها لمنزلها.

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن في 17 يوليو الماضي، عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثير الجدل بعد دخولها في غيبوبة نتيجة خطأ طبي كما أشاع البعض.

المصدر: الوطن