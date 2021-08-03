خنفساء يابانية تبث الرعب في ألمانيا

يساور دوائر مكافحة الآفات في ألمانيا القلق بعد اكتشاف خنفساء يابانية بالقرب من حدود البلاد في مدينة بازل السويسرية.

وأوضح مركز "أوغستنبرغ" للتكنولوجيا الزراعية أن هذه الخنافس يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة نظرا لعدم وجود كائنات تتغذى عليها في ألمانيا.

وقال المركز أنه يجب على الأشخاص العاديين الانتباه والإبلاغ عن الخنافس حال العثور عليها، ووقفها عن التحرك بعيدا.

ويصنف معهد يوليوس كون، وهو مركز البحوث الاتحادي للنباتات هذه الحشرة على أنها "خنفساء ذات شهية كبيرة".

وتتغذى الخنفساء اليابانية على أكثر من 300 نوع من النباتات الخشبية، وذكر مركز "أوغستنبرغ" أنها تتغذى على أشجار التفاح والأشجار ذات النواة الحجرية والفراولة وفول الصويا والذرة والعنب والورود وغيرها الكثير.

Reuters

المصدر: د ب أ