"باي باي لندن".. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العاصمة البريطانية

رحلت ظهر اليوم السبت الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح، بعد رحلة طويلة من العطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

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وعانت الشراح خلال الأشهر القليلة الماضية من عارض صحي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال علاجها، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، قبل أن تفارق الحياة.

وكانت الفنانة الكويتية قد مرت بصعوبات صحية على مدر العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وتعتبر الشراح إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي " وبرنامج "فضائيات" و"أوبريت "بعد العسل" وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

وهي من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.

انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار#انتصار_الشراحpic.twitter.com/lZ0LmWyrOZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 31, 2021

المصدر: القبس+انستغرام+تويتر