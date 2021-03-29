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وفاة فنانة كويتية إثر إصابتها بفيروس كورونا

الثقافة والفن

وفاة فنانة كويتية إثر إصابتها بفيروس كورونا
Reuters
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توفيت الفنانة الكويتية عبير الخضر اليوم الاثنين، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

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ونقلت الخضر مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية اليوم.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر وفاة الفنانة عبير، وكتبت: "‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

وفاة فنانة كويتية إثر إصابتها بفيروس كوروناالفنانة الكويتية عبير الخضر

عبير خضر دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل الإمبراطورة للكاتبة والمنتجة فجر السعيد، ثم استمرت في نشاطها لسنوات حتى إصابتها بمرض السرطان.

المصدر: الأنباء الكويتية+تويتر

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