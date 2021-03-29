وفاة فنانة كويتية إثر إصابتها بفيروس كورونا

توفيت الفنانة الكويتية عبير الخضر اليوم الاثنين، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

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ونقلت الخضر مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية اليوم.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر وفاة الفنانة عبير، وكتبت: "‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

وفاة الممثله الكويتيه عبير الخضر بعد اصابتها ب فايروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LEHAVjzC3D — مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2021

عبير خضر دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل الإمبراطورة للكاتبة والمنتجة فجر السعيد، ثم استمرت في نشاطها لسنوات حتى إصابتها بمرض السرطان.

المصدر: الأنباء الكويتية+تويتر