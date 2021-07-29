مصر.. راقصة مصرية مشهورة ترد على الهجوم عليها بسبب غنائها بلفظ خادش

أثارت الراقصة المصرية لوسي حالة من الجدل الواسع بسبب انتشار فيديو منسوب لها تتفوه فيه بلفظ خادش أثناء حفل مصطفى حجاج بالساحل الشمالي.

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وردت الفنانة لوسي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الثامنة مساء" قائلة: "كل ما تردد بشأن الفيديو الذي يحتوي على لفظ خارج لي أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة ولأنني لا يمكن أن أتفوه بأي لفظ خارج في أي حدث فني أو غير فني ولم يحدث على الإطلاق".

وقال مستشار نقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر، إنه حتى الآن لم تصل شكوى رسمية بخصوص ما بدر من الفنانة، مؤكدا أنه في حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى سيتم الحديث عن الإجراء القانوني.

وأوضحت لوسي أن ظهورها على المسرح لم يكن في حفل جماهيري تحييه بل في عيد ميلاد أحد أصدقائها وبحضور عدد من الفنانين محمد فؤاد ومصطفى حجاج وأنها صعدت للمسرح كي تحيي الجمهور وتقول "أحلى أحلى ناس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية