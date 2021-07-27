الفنانة هند صبري تعلق على الأحداث الأخيرة في تونس

علقت الفنانة التونسية، هند صبري، على الأحداث الأخيرة التي تشهدها تونس، عبر منشور على صفحتها الشخصية في إنستغرام.

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ونشرت هند صبري على حسابها في "إنستغرام" صورة للعلم التونسي، وعلقت عليها قائلة: "لا ولاء إلا للوطن، ولا سيادة إلا للشعب الذي يريد الحياة..وستثبت الأيام الآتية من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد ويضعها فوق المصالح والتحالفات".

وأضافت "هاشتاغ": "#إذا_الشعب_يوما_أراد_الحياة_فلا_بد_أن_يستجيب_القدر".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أمر أمس الاثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه تونس تطورات سياسية متسارعة، على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وبتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.

واشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور للوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

المصدر: RT