الجزائر.. مقتل إمام مسجد خلال إمامته للمصلين

أصدرت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، في الجزائر، بيانا توضيحيا بشأن مقتل إمام متطوع بمسجد طارق بن زياد الواقع ببلدية مكيرة.

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وبحسب ما جاء في البيان "فإن المغدور، بلال حمودي، تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرا للمصلين، ومنفذ الجريمة مختل عقليا".

وأضاف البيان أن "المعتدي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات، حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد، والآن هو في قبضة مصالح الدرك التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة".

يذكر أن القتيل متحصل على رخصة تطوع من مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ومتخرج من كلية العلوم الإسلامية بالخروبة بالعاصمة الجزائر.

المصدر: "الشروق"