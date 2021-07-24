مصر.. 6 اتهامات تلقي بحنين حسام في سجن النساء

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمة، حنين حسام، بالسجن المشدد 10 سنوات، كشفت صحيفة "اليوم السابع" التهم التي واجهتها فتاة "التيك توك" أمام المحكمة.

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وشملت التهم التي ألقت بحنين حسام في سجن النساء، والتي تلقتها من محكمة الجنايات: أنها دعت فتيات لغرف مغلقة مقابل دولارات، وأنها دعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بأحد التطبيقات. ومن التهم أيضا أنها استغلت أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها، والاتجار بالبشر، واستغلال الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن. ومن التهم الأخرى أن فتاة "التيك التوك" حرصت على الدعارة بأن دعت الفتيات إلى مجموعة تسمى "لايكى الهرم"، والتهمة الأخيرة أنها استغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات التي تدعو للفسق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، بعد ثبوت اتهامهم بالاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فتيات التيك توك"، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

وقبضت قوات الأمن المصرية على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وهي موجودة حاليا في السجن.

المصدر: "اليوم السابع"