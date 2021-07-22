العراق.. استياء بسبب مأدبة طعام في حجرة مصاب بكورونا
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الأشخاص في أحد مراكز عزل مصابي كورونا، يفترشون أرض حجرة مريض بالفيروس لتناول الطعام في مركز صحي بإحدى محافظات العراق.
وأثارت الصورة موجة انتقادات واسعة واستياء، في وقت يشهد العراق انتشارا خطيرا ومتسارعا للمتحور "دلتا" وزيادة عدد الاصابات والوفيات الناتجة عن كورونا.
وحمل آخرون وزارة الصحة وإدارة المستشفيات مسؤولية الإهمال وعدم المحاسبة على مثل هذه المظاهر.
مأدبة طعام في ردهة لعزل مرضى كورونا بإحدى المحافظات— سلطان العَزّاوي (@sultanalazawy1) July 21, 2021
في وقت تحذر وزارة الصحة من كارثة انسانية وصحية كبيرة
انتقادات كثيرة على هذا الاهمال وتحميل وزارة الصحة المسؤولية من دون اتخاذ اي اجراء بشان ذلك pic.twitter.com/MaNo7bs4Jd
المصدر: "السومرية نيوز"