العراق.. استياء بسبب مأدبة طعام في حجرة مصاب بكورونا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الأشخاص في أحد مراكز عزل مصابي كورونا، يفترشون أرض حجرة مريض بالفيروس لتناول الطعام في مركز صحي بإحدى محافظات العراق.

وأثارت الصورة موجة انتقادات واسعة واستياء، في وقت يشهد العراق انتشارا خطيرا ومتسارعا للمتحور "دلتا" وزيادة عدد الاصابات والوفيات الناتجة عن كورونا.

وحمل آخرون وزارة الصحة وإدارة المستشفيات مسؤولية الإهمال وعدم المحاسبة على مثل هذه المظاهر.

مأدبة طعام في ردهة لعزل مرضى كورونا بإحدى المحافظات



في وقت تحذر وزارة الصحة من كارثة انسانية وصحية كبيرة



انتقادات كثيرة على هذا الاهمال وتحميل وزارة الصحة المسؤولية من دون اتخاذ اي اجراء بشان ذلك pic.twitter.com/MaNo7bs4Jd — سلطان العَزّاوي (@sultanalazawy1) July 21, 2021



المصدر: "السومرية نيوز"