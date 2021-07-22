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العراق.. استياء بسبب مأدبة طعام في حجرة مصاب بكورونا

مجتمع

العراق.. استياء بسبب مأدبة طعام في حجرة مصاب بكورونا
AFP Haidar HAMDANI
مستشفيات العراق - أرشيف
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الأشخاص في أحد مراكز عزل مصابي كورونا، يفترشون أرض حجرة مريض بالفيروس لتناول الطعام في مركز صحي بإحدى محافظات العراق.

وأثارت الصورة موجة انتقادات واسعة واستياء، في وقت يشهد العراق انتشارا خطيرا ومتسارعا للمتحور "دلتا" وزيادة عدد الاصابات والوفيات الناتجة عن كورونا.

وحمل آخرون وزارة الصحة وإدارة المستشفيات مسؤولية الإهمال وعدم المحاسبة على مثل هذه المظاهر.


المصدر: "السومرية نيوز"

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