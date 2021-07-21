الصحة العراقية تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا

أكدت عضو الفريق الطبي الإعلامي لدى وزارة الصحة العراقية ربا فلاح حسن، أن الارتفاع الأخير بأعداد الإصابات بكورونا دليل على شدة هذه الموجة وخطورتها.

وقالت: "سجلنا اليوم أعلى حصيلة من أعداد الوفيات وزيادة هذه الأعداد مقارنة بالأيام الماضية وهذا دليل واضح على شدة هذه الموجه وخطورتها".

وأضافت: "لوحظ أن أغلب الاصابات التي تدخل إلى المستشفيات هم حالات شديدة وحرجة مع هذه الموجة وبالأخص الأعمار الشابة والصغيرة"، مشيرة إلى أن "استمرار هذه الزيادة والتهاون ستؤدي إلى انهاك مؤسساتنا الصحية ولربما حتى تفوق قدرتها الاستيعابية، وكذلك إرهاق كوادرنا الطبية المستمرة بالعمل منذ بدء الجائحة".

ودعت المسؤولة العراقية مواطنيها إلى الالتزام بالإجراءات الصحية خصوصا فترة العيد والامتناع عن التجمعات والزيارات العائلية والإسراع بأخذ اللقاح، مؤكدة أن "جميع منافذ صرف اللقاح مستمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامة".

المصدر: RT