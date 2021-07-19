الصحة العراقية لـRT: نحن مقبلون على كارثة وبائية بسبب عدم الالتزام بالوقاية من كورونا

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الوبائي في البلاد، وأشارت إلى أن العراق مقبل على كارثة وبائية.

وقالت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة لـRT، إن "التزايد كبير منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، لذلك دخلت البلاد بموجة ثالثة وهي الأسرع والأشد، وهذا بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس".

وأضافت: "لدينا القدرة الاستيعابية لاستيعاب أعداد الإصابات، لكن لكل نظام صحي قدرة استيعابية محددة وستتأثر بارتفاع أعداد المصابين".

وتابعت حسن: "نحن مقبلون على كارثة وبائية في حال بقي المواطن غير ملتزم بالإجراءات الوقائية، فهذه مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الوزارة فقط، وعلينا جميعا منع تفشي هذا الوباء أو ظهور سلالات جديدة".

المصدر: RT