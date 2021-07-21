سوريا.. مشاجرة تودي بحياة شخصين.. وثالث في حالة حرجة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها قبضت على متورطين في مشاجرة أدت إلى مقتل اثنين وجرح ثالث، في مدينة حماة وسط البلاد.

وقالت الوزارة إن فرع الأمن الجنائي في حماة قبض على الجناة، وأوضحت الوزارة بعض ملابسات الجريمة التي كانت شرارتها ملاسنة كلامية تطورت إلى عارك بالأيدي والضرب، في حي جنوب الملعب في المدينة.

وأضافت الوزارة أن أحد المقبوض عليهم الثلاثة، سحب سكينه "الكباس" ووجه عدة طعنات لثلاثة أشخاص ما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، بينما نقل الثالث إلى المشفى في حالة حرجة.

المصدر: RT