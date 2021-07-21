تطورات في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد 10 أيام في العناية المركزة

أعلن وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خروجها من العناية المركزة بعد 10 أيام كاملة قضتها داخلها، وجرى منع الزيارة عنها لحين تحسن حالتها الصحية.

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وكتب وائل عبر "فيس بوك": "الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها، بس مفيش زيارات".

من جانبه، قال زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته على فيس بوك، "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة".

وأضاف العوضى: "حتى استقرار الحالة.. أعتذر لكم عن عدم ردى، لكن اعذرونى غصب عنى، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، عانت من خطأ طبي أصابها بتسمم في الدم ودخلت بسببه في غيبوبة لعدة أيام، أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة تكيسات من على المبيض.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

المصدر: الوطن