مصر.. طفل كاد أن يتسبب في كارثة أول أيام عيد الأضحى

كاد طفل في مصر أن يتسبب بكارثة كبيرة بعد قذفه كيس دم به حجارة في وجه سائق على الطريق العام في محافظة الفيوم.

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وتلقت قوات الأمن بلاغا بإصابة سائق تاكسي بإغماء خلال قيادته التاكسي الخاص به، ومروره من شارع دار الرماد بنطاق القسم، حيث قذفه أحد الأطفال بكيس ممتلئ بدماء الأضاحي وبداخله حجر أصابه مباشرة.

وتوقفت السيارة بعد إصابة السائق فيما قام الأهالي بركن السيارة والاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلت السائق إلى المستشفى بعدما أصيب بإغماء جراء إصابته في منتصف رأسه مباشرةً، فيما فر الطفل هاربا.

وحذر محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، الجزارين من ذبح الأضاحي بالشوارع، مشددا على ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع، والذبح بالمجازر الرسمية التي تم فتحها بالمجان طوال أيام العيد، حفاظا على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

ويتعمد الأطفال في مصر في تقليد جديد باستخدام أكياس ممتلئة بدماء ذبح الأضاحي، ويمسك بها الأطفال بين يديهم ويقفون على جانبي الطريق ينتظرون أي سيارة تمر لتكون فريسة لهم، فيقذفون من فيها بتلك الأكياس ويفرون هاربين ثم يعاودون الكرة مجددا.

المصدر: الوطن