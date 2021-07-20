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الحجاج يؤدون صلاة عيد الأضحى وطواف الإفاضة والملك سلمان يهنئ في "تويتر" (فيديو + صور)

مجتمع

الحجاج يؤدون صلاة عيد الأضحى وطواف الإفاضة والملك سلمان يهنئ في
Reuters AHMED YOSRI
مناسك الحج لدى المسلمين
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توافد الحجاج في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الكعبة المشرفة، لأداء طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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كما أدى الحجاج صلاة العيد في الحرم الشريف، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وعدد من الأئمة.

من جانبه، قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في "تويتر": "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر".

وأضاف: "ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا، وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: "واس"

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