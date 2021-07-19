مقدسيون ينقذون عصفورا سقط مغشيا عليه استنشق الغاز الإسرائيلي المسيل للدموع - فيديو

أصيب خلال المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمصلين في القدس عصفور بالاختناق، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية لتفريق المصلين في المسجد القبلي.

وقام شباب فلسطينيون بالاعتناء بالطير وإنقاذه، حيث يظهر فيديو متداول على مواقع التواصل، عصفورا وهو يشرب ماء، ثم يحلق عاليا.

وحسب نشطاء، فإن "العصفور سقط مغشيا عليه بعدما استنشق الغاز الإسرائيلي المسيل للدموع".

المصدر: RT