مصر.. روبي تحيي حفلها المثير للجدل بالملابس البيضاء و"بدون حضور أي فتاة محجبة"

بعد أن أثارت الجدل بسبب الشروط التي وضعتها لحضور حفلها، أحيت الفنانة المصرية، روبي، حفلها في الساحل الشمالي لمصر، دون حضور أي فتاة محجبة، وفق موقع "صدى البلد".

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وأشار "صدى البلد" إلى أن حفل روبي "لم يشهد حضور أي فتاه محجبة"، موضحا أن ذلك يعود إلى سبب "الإعلان عن عدم دخول المحجبات الحفل"، بحسب ما فسره العديد من الناس جراء الشروط التي وضعتها روبي لحضور حفلها،، وهو الأمر الذى نفته روبي في بيان منذ أيام.

وكانت الفنانة المصرية قد كشفت عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفلها الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي لمصر، وهي الآتية":

- ألا يقل العمر عن 25 عاما.

- للمرتبطين فقط.

- جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.

- لا يسمح باستخدام العنف.

- يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

- لا يسمح بارتداء الـ"هوت شورت" أو الملابس الرياضية.

- يسمح بارتداء التربون.

- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء".

وهذا ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وعند جمهور روبي، حيث اعتبر البعض أنها "منعت دخول المحجبات وسمحت بارتداء التربون فقط".

من جانبها ردت روبي على هذه الاتهامات عبر حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "مساء الخير..فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع".

وأكملت: "لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا".

المصدر: "صدى البلد"